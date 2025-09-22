به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سردار امیرسالاری فرمانده تیپ نیروی ۳۳ المهدی (عج) شهرستان جهرم گفت: نورافشانی، یادواره شهید گمنام، گلباران قبور شهدا، تجلیل از سربازان، همایش بصیرت خانواده، نذر خون، خاطره‌گویی فرماندهان دوران دفاع مقدس و عیادت از جانبازان دفاع مقدس از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است.

او ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشورمان افزود: تیپ ۳۳ المهدی (عج) جهرم در ۸ سال دفاع مقدس بیش از ۵ هزار شهید و ۲۳ هزار نفر جانباز تقدیم کشور عزیزمان کرده است.

سردار امیرسالاری ادامه داد: جنگ آینده جنگ شناختی است و دشمن اصل نظام را هدف قرار داده است و در این جنگ تبیین اهداف دشمن یکی از وظایف رسانه‌ها است.

فرمانده تیپ نیروی ۳۳ المهدی (عج) شهرستان جهرم بیان کرد: ما امسال همچون سال های گذشته در تیپ۳۳ المهدی (عج) در یادمان علقمه به مناسبت اربعین حسینی به بیش از ۲۰ هزار زائر خدمات ارائه کردیم.