پنج عضویک خانواده بر اثر اختلافات خانوادگی در روستای آبسردوئیه شهرستان رودبار جنوب با سلاح گرم به قتل رسیدند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،فرمانده انتظامی استان کرمان دستور ویژه‌ای برای بررسی فوری و دقیق قتل پنج عضو خانواده در روستای آبسردوئیه، رودبار جنوب صادر کرد وپس از دریافت گزارش اولیه از وقوع درگیری خانوادگی، گروهی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان رودبار جنوب به محل حادثه اعزام شدند.

سردار موقوفه ئی، افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، اختلافات خانوادگی علت اصلی این درگیری بوده که متأسفانه با پنج نفربا سلاح گرم به قتل رسیده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: دستور ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت صادر شده و پلیس آگاهی در حال پیگیری علت حادثه است.