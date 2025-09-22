پخش زنده
امروز: -
دکتر جبلی: تجربههای تاریخی ایران نشان داده است که جنگهای نظامی و نبردهای رسانهای بهطور جداییناپذیری در هم تنیدهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی به مراسم موج حقیقت از این قرار است: در دوران دفاع مقدس و نیز در جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی، ملت ایران بارها اثبات کرده است که اقتدار ملی نه صرفاً در توان نظامی، بلکه در عزم، ایمان و انسجام اجتماعی ریشه دارد.
در این میان، رسانه ملی با ایفای نقشی بیبدیل در بازتاب واقعیتها، تقویت روحیه مقاومت و امیدآفرینی اجتماعی، خود به هدف مستقیم دشمن تبدیل شد؛ چراکه دشمن به خوبی میدانست، صدای حقیقت و مقاومت، همان چیزی است که معادلات جنگ روانی را برهم میزند.
در چنین بستری، برگزاری مراسم «موج حقیقت» معنایی فراتر از یک رویداد فرهنگی دارد. این مراسم فرصتی است برای بازخوانی نقش رسانه ملی بهعنوان خط مقدم جبهه فرهنگی و یادآوری این حقیقت که خون شهیدان و فداکاری جانبازان، سرمایهای هویتی برای ملت ایران به شمار میرود.
رونمایی از مجموعه مستند رادیویی و کتاب «شهدای دفاع مقدس ۲» در این مراسم، نهتنها تکریم شهیدان است، بلکه اقدامی راهبردی در جهت بازتولید حافظه جمعی و تثبیت گفتمان مقاومت محسوب میشود.
«موج حقیقت» نمادی از استمرار رسالت رسانه ملی است؛ رسالتی که در سه سطح تعریف میشود: اطلاعرسانی صادقانه در بزنگاههای تاریخی، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق بازنمایی قهرمانیها، و تثبیت جایگاه مقاومت در افکار عمومی ملی و فراملی. چنین رویدادهایی نشان میدهد که رسانه ملی تنها راوی نیست، بلکه خود یکی از ستونهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و بخشی از ساختار دفاع ملی است.
از این منظر، «موج حقیقت» را باید بیش از هر چیز، یادآور پیوند عمیق میان ایثار ملت ایران، پایداری رسانه ملی و جاودانگی پیام شهیدان دانست؛ پیوندی که نهتنها گذشته پرافتخار را زنده نگاه میدارد، بلکه الهامبخش آیندهای استوارتر برای ایران خواهد بود.
پیمان جبلی
رئیس رسانه ملی