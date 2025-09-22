به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سردار حسین حسن پور با اشاره به دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر یک فقره زمین خواری در شهرستان بندرانزلی گفت: با پیگیری ماموران پلیس امنیت اقتصادی و بررسی‌های اطلاعتی مشخص شد فردی دو هزار متر مربع زمین در بستر تالاب را تصرف کرده و در حال ساخت و ساز در آن است.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه ماموران امنیت اقتصادی پس از هماهنگی با مقام قضائی بندرانزلی در یک عملیات منسجم متهم را حین انجام عملیات ساخت و ساز دستگیر کردند گفت: متهم ۴۳ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی افزود: به گفته کارشناسان این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.