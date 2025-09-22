در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان از دانش آموزانی که در کنکور امسال رتبه دو رقمی کسب کرده اند ، تجلیل شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم برخی برنامه ها برای ارتقای جایگاه این استان در کنکور سال آینده را تشریح کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان نیز با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره جوانان و آینده سازان کشور تاکید کردند : دانش آموزان و دانشجویان نخبه استان سمنان تلاش کنند جایگاه شهر خود را در زمینه علمی و صنعتی ارتقا دهند .