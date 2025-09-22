در نیمه نخست امسال
افزایش صادرات کالا از مرز دوغارون تایباد به افغانستان
صادرات کالا از مرز دوغارون تایباد به افغانستان، در نیمه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: در این مدت ۴۷۱ هزار و ۷۴۶ تن کالا از این گمرک مرزی به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر شده است.
حسین جمشیدی افزود: ارزش این میزان کالای صادر شده، ۵۹۶ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۵۲ دلار برآورد شده که نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، افزایش ۶۰ درصدی را به همراه داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در شش ماهه نخست امسال ۴۹ هزار و ۲۷ تن کالا به ارزش ۱۲۳ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۷۶۵ دلار از افغانستان به مقصد دوغارون ترانزیت شده است.
فرماندار تایباد ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۸۵۸ هزار و ۹۷۹ تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۴۹ دلار از سایر کشورها به مقصد دوغارون ترانزیت شده است.
جمشیدی اظهار کرد: مصالح ساختمانی، مواد غذایی، میوه و تره بار، میلگرد، فرآوردههای نفتی و گاز مایع، از مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان است و انواع دانههای روغنی و سنگهای ساختمانی بیشترین کالاهای وارداتی از این کشور به مرز دوغارون را شامل میشود.
وی گفت: روانسازی و رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی قانونی در دوغارون و اسلام قلعه افغانستان، یکی از مطالبات تجار و سرمایهگذاران دو کشور است که تلاش، همافزایی و همکاری مسئولان ایرانی و حکومت سرپرستی افغانستان را میطلبد.
فرماندار تایباد افزود: توسعه و شکوفایی فعالیتهای اقتصادی در گذرگاه رسمی دوغارون نقش زیادی در ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار این منطقه مرزی دارد.
جمشیدی اضافه کرد: دوغارون یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی کشور به شمار میرود که فراهم شدن زیرساختهای لازم در آن نیاز به همت و تلاش همه دستگاههای متولی کشوری، استانی و شهرستانی دارد.
گمرک مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان قرار دارد.