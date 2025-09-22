صادرات کالا از مرز دوغارون تایباد به افغانستان، در نیمه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: در این مدت ۴۷۱ هزار و ۷۴۶ تن کالا از این گمرک مرزی به سمت افغانستان و بازار‌های هدف این کشور صادر شده است.

حسین جمشیدی افزود: ارزش این میزان کالای صادر شده، ۵۹۶ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۵۲ دلار برآورد شده که نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، افزایش ۶۰ درصدی را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در شش ماهه نخست امسال ۴۹ هزار و ۲۷ تن کالا به ارزش ۱۲۳ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۷۶۵ دلار از افغانستان به مقصد دوغارون ترانزیت شده است.

فرماندار تایباد ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۸۵۸ هزار و ۹۷۹ تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۴۹ دلار از سایر کشور‌ها به مقصد دوغارون ترانزیت شده است.

جمشیدی اظهار کرد: مصالح ساختمانی، مواد غذایی، میوه و تره بار، میلگرد، فرآورده‌های نفتی و گاز مایع، از مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان است و انواع دانه‌های روغنی و سنگ‌های ساختمانی بیشترین کالا‌های وارداتی از این کشور به مرز دوغارون را شامل می‌شود.

وی گفت: روان‌سازی و رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی قانونی در دوغارون و اسلام قلعه افغانستان، یکی از مطالبات تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور است که تلاش، هم‌افزایی و همکاری مسئولان ایرانی و حکومت سرپرستی افغانستان را می‌طلبد.

فرماندار تایباد افزود: توسعه و شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی در گذرگاه رسمی دوغارون نقش زیادی در ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار این منطقه مرزی دارد.

جمشیدی اضافه کرد: دوغارون یکی از مهمترین کانون‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در آن نیاز به همت و تلاش همه دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستانی دارد.

گمرک مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان قرار دارد.