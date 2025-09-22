پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: بر اساس تصمیمات ابلاغی، از فردا اول مهرماه، ساعت کاری ادارات استان ۷ صبح خواهد بود و دستگاه های اجرایی تا اطلاع ثانوی به صورت دورکار فعالیت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی رحماننیای، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان گفت: از فردا اول مهرماه، ساعت آغاز به کار ادارات قم ساعت ۷ صبح خواهد بود.
به گفته رحمان نیای براساس مصوبه ستاد توسعه و برنامه ریزی استان، در روزهای پنج شنبه ادارات، دستگاههای اجرایی و بانکها (به جز شعب کشیک) و به استثنای دستگاههای خدمات رسان، تا اطلاع ثانوی به صورت دورکار فعالیت میکنند.
وی افزود: ساعت کاری واحدهای نظامی و امنیتی از ۶:۳۰ صبح و واحدهای صنعتی از ۷ صبح آغاز میشود.
رحماننیای درباره ساعت کاری بخشهای آموزشی هم گفت: فعالیت مدارس متوسطه از ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی از ۸ صبح خواهد بود و مدیران مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع، درب مدارس را برای ورود دانشآموزان باز کنند.
وی تصریح کرد: ساعت کاری بانکها نیز از ۷:۳۰ صبح تعیین شده و کارکنان باید از ساعت ۷ در محل خدمت حاضر باشند.