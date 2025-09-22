به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در کارگاه آموزشی دبیرخانه این ستاد، به بررسی عمیق چالش‌ها و راهکارهای افزایش نرخ باروری در ایران پرداخت.

وی با اشاره به دغدغه‌های رهبری و ریاست‌جمهوری در زمینه بحران جمعیت، گفت: مقام معظم رهبری در ابتدای دولت تأکید کردند که وزیر بهداشت باید شخصاً مانع ادامه موانع تولید مثل شود و اجازه ندهد، روند کاهش ولادت تداوم یابد. همچنین رئیس‌جمهور در نشست هفتم ستاد ملی جمعیت تصریح کرد که اگر همه دستگاه‌ها با ستاد ملی جمعیت هماهنگی و همراهی داشته باشند، رفع چالش جمعیتی کشور دشوار نخواهد بود.

وی افزود: لازمه اجرای قانون جوانی جمعیت، باور و عزم جدی مدیران است. سیاست‌های کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، رسیدن به نرخ باروری بالای ۲.۱ به‌عنوان سطح جایگزینی را هدف‌گذاری کرده است. در این سیاست‌ها، سلامت مادران، کودکان و خانواده‌ها به‌عنوان رکن اصلی تحقق این هدف مورد تأکید قرار گرفته است.

نرخ باروری تنها یک شاخص جمعیتی نیست

دستجردی با بیان اینکه «نرخ باروری تنها یک شاخص جمعیتی نیست بلکه شاخص سلامت جامعه را نیز شامل می‌شود»، گفت: اگر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در دوران پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان افزایش پیدا نکند، پایداری رشد باروری امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: تأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزندآوری اول، افزایش مشکلات ناباروری، ناامنی‌های روانی و اقتصادی از عواملی است که مستقیماً بر کاهش فرزندآوری تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، عدالت در سلامت، ارتقا شبکه، دسترسی همگانی به تغذیه سالم، کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای خدمات بیمه‌ای از محورهایی است که می‌تواند تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری را تحت‌تأثیر قرار دهد.

نقش محوری حوزه سلامت در مداخلات جمعیتی

دستجردی با تأکید بر اینکه حوزه سلامت در مداخلات جمعیتی باید نقش محوری ایفا کند، گفت: کاهش جمعیت در دهه‌های گذشته با محوریت حوزه سلامت اتفاق افتاد و امروز نیز این حوزه به دلیل گستردگی وظایف، ارتباط مستقیم با خانواده‌ها و جایگاه ویژه در نظام خدمات‌رسانی، باید مسئولیت بزرگی در افزایش نرخ باروری را بر عهده بگیرد.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به شبکه بهداشت کشور به‌عنوان یک ظرفیت بی‌بدیل، اظهار کرد: زنان ۱۵ تا ۴۹ سال در حساس‌ترین دوران باروری، مراجعات مستمر به پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت دارند. این مراجعات فرصتی طلایی برای ارائه خدمات مشاوره، آموزش و ترغیب به فرزندآوری است. اما متأسفانه گاهی برخورد مناسبی با زنان به‌ویژه در دوران بارداری در مراکز بهداشتی صورت نمی‌گیرد و این مسئله نیازمند اصلاح فوری است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که برخورد مناسب و حمایت‌گرایانه از زنان باردار، فرایند فرزندآوری را به تجربه‌ای شیرین تبدیل می‌کند. اگر مادران در کشور ما نیز چنین تجربه‌ای داشته باشند، قطعاً انگیزه بیشتری برای تکرار آن خواهند داشت.

پیامدهای جمعیتی در سطح بین‌المللی

وی سپس به پیامدهای جمعیتی در سطح بین‌المللی اشاره کرد و هشدار داد: روندهای کاهش موالید در دیگر کشورها نیز پیامدهای ژئوپولیتیک و اقتصادی درازمدت دارد؛ اما برای مقابله با روند کنونی در داخل کشور، ترکیبی از اقدامات فرهنگی، آموزشی، مشاوره‌ای و تقویت خدمات سلامت مادر و کودک را ضروری دانست.

سیاست‌ها باید بر رفع موانع تمرکز کنند

دبیر ستاد ملی جمعیت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه کشورهای موفق در سیاست‌های جمعیتی از جمله روسیه، بر ضرورت اولویت‌بندی سیاست‌ها و تمرکز بر ازدواج و فرزندآوری در کشور تأکید کرد.

وی گفت: روس‌ها با برنامه‌های تشویقی مانند «سرمایه مادری»، اعطای نشان افتخار به مادران و حمایت‌های گسترده از مهدکودک‌ها توانستند روند فرزندآوری را تا حدودی بهبود دهند. ما هم باید بدانیم که موضوع جمعیت یک مسئله چندوجهی است و نیازمند برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

دستجردی با اشاره به نرخ باروری در ایران افزود: در حالی‌که سطح جایگزینی جمعیت حدود ۲.۱ فرزند است، نرخ فعلی باروری در کشور به حدود ۱.۴۴ رسیده و اگر به کمتر از ۱.۳ برسیم با خطرات جدی مواجه خواهیم شد. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید تمرکز بیشتری را بر فرزندان اول و دوم بگذارند؛ زیرا ۷۳ درصد موالید کشور مربوط به فرزندان اول و دوم هستند و ۲۷ درصد به فرزندان سوم به بعد اختصاص دارد.

سیاست‌های ما باید با واقعیت‌های جامعه هم‌راستا باشد

او با بیان اینکه «ازدواج مقدمه فرزندآوری است»، ادامه داد: در کشور ما فرزندآوری فقط از طریق نکاح است لذا باید موانع ازدواج جوانان را برطرف کنیم. رونق اقتصادی، دسترس‌پذیر شدن هزینه‌های زندگی و ایجاد جذابیت برای ازدواج از جمله ضرورت‌هاست. مشاوره‌های ازدواج نیز نقش مهمی در افزایش تمایل نسل جوان به فرزندآوری دارد.

دستجردی در توضیح دیدگاه جوانان درباره فرزندآوری گفت: بر اساس پیمایش‌ها، ۸۷ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله تمایل به صفر تا دو فرزند دارند بنابراین سیاست‌های ما باید با واقعیت‌های جامعه هم‌راستا باشد و با تدابیر اقتصادی و فرهنگی، امکان دسترسی جوانان به ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود.

وی در ادامه از طرح «کارت امید مادر» به‌عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی یاد کرد و افزود: این طرح که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دفتر ریاست جمهوری مطرح شده، می‌تواند هزینه‌های دو سال اول زندگی کودک را پوشش دهد. لازم است این حمایت‌ها در بودجه کشور به‌صورت پایدار و دائمی پیش‌بینی شود تا در عمل به خانواده‌ها کمک کند.

دبیر ستاد ملی جمعیت ابراز امیدواری کرد که با اولویت‌گذاری درست، حمایت دستگاه‌ها و عنایات الهی، ابتدا روند کاهش جمعیت متوقف و در نهایت نرخ باروری کشور به بالای سطح جایگزینی برسد.