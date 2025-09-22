با وجود افزایش تردد نسبت به سال گذشته، در اربعین حسینی امسال،کاهش ۳۸ درصدی در تعداد جانباختگان و ۳۴ درصدی مجروحان، در جاده‌های کرمانشاه ثبت شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در ایام طرح اربعین حسینی سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش ۱۶.۵ درصدی حجم تردد نسبت به سال گذشته، توانست با ثبت کاهش ۳۸ درصدی در تعداد جانباختگان و ۳۴ درصدی در مجروحان، رتبه اول کشور را در بین استان‌های هدف در حوزه ایمنی جاده‌ای و کاهش سوانح جاده‌ای به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، با اشاره به آمار و اطلاعات طرح اربعین امسال گفت: «به استناد آمار ارائه‌شده توسط پلیس راه، استان کرمانشاه موفق شد در مدت ۲۲ روز اجرای طرح، با کاهش چشمگیر ۳۸ درصدی تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشته، در جایگاه نخست کشور قرار گیرد. این دستاورد ارزشمند، نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی همکاران حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه است که با همت و تدبیر، ایمنی مسیر‌های مواصلاتی استان را برای زائران اربعین به شکلی مطلوب فراهم کردند.»

وی افزود: «این موفقیت در حالی رقم خورد که حجم تردد وسایل نقلیه در محور‌های استان نسبت به سال گذشته ۱۶.۵ درصد افزایش داشت. با این وجود، شاهد کاهش ۳۴ درصدی تعداد مجروحان نیز بودیم که این امر گویای ارتقای سطح خدمات ایمنی و نظارت جدی بر تخلفات رانندگی است.»

خسروی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از حوادث جاده‌ای ناشی از واژگونی و برخورد‌های روبه‌رو بوده است، اظهار کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد خستگی، خواب‌آلودگی و عدم توجه کافی رانندگان به جلو، در کنار تخطی از سرعت مطمئنه، اصلی‌ترین دلایل این حوادث بوده‌اند. خوشبختانه با افزایش اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ها و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در پنج ماهه نخست امسال، روند کاهش سوانح جاده‌ای در سطح استان شتاب بیشتری گرفته است.»

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در کنار اقدامات میدانی و خدمات ایمنی جاده‌ای، اجرای طرح ارزشمند ایستگاه پویش «چشم به راهیم» نیز جلوه‌ای ماندگار از همراهی مردم و مسئولان در ارتقای فرهنگ ترافیکی بود؛ طرحی که با مشارکت زائران و رانندگان، پیام صبر، احتیاط و رعایت قوانین را در دل جاده‌ها طنین‌انداز کرد و نقشی مهم در کاهش حوادث و افزایش هوشیاری رانندگان ایفا نمود.

یزدان خسروی بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در ارتقای ایمنی جاده‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی، از جمله اقدامات کلیدی در کاهش تصادفات است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت مردم در رعایت قوانین و اصلاح رفتار‌های ترافیکی هستیم تا بتوانیم مسیر خدمت‌رسانی را ایمن‌تر و مطمئن‌تر سازیم.