به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی شکایت چند تن از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری و خسارت با خدمات غیرمجاز پزشکی در یک منزل مسکونی در شهر لنگرود، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ موبندان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات نامحسوس پلیس مشخص شد مردی به همراه همسرش با جعل مدارک داندانپزشکی، غیرقانونی اقدام به ارائه خدمات دانپزشکی و همچنین تجویز داروی‌های مرتبط برای بیماران می‌کند.

فرمانده انتظامی لنگرود بیان کرد: تیم رسیدگی کننده پرونده بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده سازمان نظام پزشکی وارد عمل شدند و این فرد متخلف را به همراه همسرش در یک منزل مسکونی دستگیر و در بازرسی از محل یونیت دندانپزشکی، تعداد زیادی داروی بی حسی و مواد ترمیم دندان، روکش و سایر ادوات و تجهیزات دندانپزشکی کشف کردند.

سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اشاره به ادامه تحقیقات در این رابطه، گفت: متهمان ۵۱ و ۳۸ ساله این پرونده به اتهام مداخله در امور پزشکی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.