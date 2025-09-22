نیکوکاران هزار بسته تحصیلی و کمک آموزشی را به خانواده زندانیان اهدا کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس انجمن حمایت از زندانیان خرمشهر از برگزاری مراسمی ویژه برای حمایت از خانواده‌های زندانیان این شهرستان خبر داد و گفت: به همت موسسه خیریه شهدای شمخانی و انجمن حمایت از زندانیان خرمشهر، در آستانه بازگشایی مدارس، جمعی از خیران و نیک‌اندیشان در مرکز فرهنگی دفاع مقدس گرد هم آمدند تا باری از دوش این خانواده‌ها بردارند.

مهدی بچاری افزود: دانش‌آموزان خانواده‌های زندانیان بیش از هر قشر دیگری نیازمند توجه و حمایت هستند، چرا که با مشکلات اقتصادی و روحی متعددی روبه‌رو هستند. خوشبختانه این مراسم نشان داد که همچنان حس نوع‌دوستی و همدلی در میان مردم و نهاد‌های خیریه زنده است.

به گفته وی در این آیین بسته‌های حمایتی شامل لوازم‌التحریر و کمک‌های تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان خانواده‌های زندانی قرار گرفت.هدف ما این است که هیچ کودکی در آغاز سال تحصیلی، دغدغه تأمین نیاز‌های اولیه تحصیلی را نداشته باشد. آینده کشور در گرو آموزش فرزندان ماست و نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی مانعی بر سر راه تحصیل آنها باشد.

رییس انجمن حمایت از زندانیان خرمشهر ضمن قدردانی از مشارکت موسسه خیریه شهدای شمخانی و خیران این حرکت انسانی تأکید کرد: این همراهی زیبا بار دیگر نشان داد که وقتی نهاد‌های مردمی و خیران دست به دست هم می‌دهند، می‌توانند لبخند را بر لبان فرزندان نیازمند بنشانند و امید به آینده‌ای روشن‌تر را در دل خانواده‌ها زنده کنند.

خانواده‌های حاضر در این مراسم نیز با ابراز قدردانی از این اقدام ارزشمند، آن را مرهمی بر مشکلات خود دانستند و تاکید کردند که چنین برنامه‌هایی موجب دلگرمی و کاهش فشار‌های روحی و اقتصادی می‌شود.