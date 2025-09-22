تیم کودو ایلام توانست با کسب ۱۰ مدال طلا، هفت نقره و شش برنز در بیست‌ویکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور، عنوان سوم تیمی این رقابت‌ها را از آن خود کند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمد جعفری» دبیر هیأت انجمن‌های رزمی استان ایلام با اشاره به اینکه این رقابت‌ها با حضور برترین کودوکاران کشور در قزوین برگزار شد اظهار داشت: تیم ایلام در این دوره موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، هفت نقره و شش برنز شد که در نهایت پس از تیم‌های همدان و قزوین، مقام سوم تیمی را برای استان به ارمغان آورد.

وی مطرح کرد: در سطح کشور ۱۲۰ رشته زیرمجموعه هیأت انجمن‌های رزمی فعال است که از این تعداد، ۳۵ رشته در استان ایلام فعالیت دارند.

به گفته دبیر هیأت انجمن‌های رزمی ایلام، چهار هزار ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان در این هیأت فعالیت می‌کنند که بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از آنان به صورت سازمان‌یافته در رشته‌های مختلف رزمی مشغول هستند.

در حال حاضر، ۳۶۴ هیأت ورزشی در رشته‌های مختلف در استان ایلام فعال هستند.