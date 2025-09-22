\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0645\u062a \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0628\u062c\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0627\u062c\u0627\u0631 \u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u0686\u0647\u0631\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0634\u0627\u0647 \u0642\u0627\u062c\u0627\u0631 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0645\u062a \u0646\u0627\u0645 \u0646\u0642\u0627\u0634 \u0622\u0646 \u0647\u0645 \u0641\u0627\u0634 \u0634\u062f.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n