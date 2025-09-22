پخش زنده
تا پایان هفته دما در خوزستان افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست؛ اما پایان هفته دما روند افزایشی خواهد داشت.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا اواخر وقت چهارشنبه، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعد ازظهر، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۲.۸ درجه و ایذه با دمای ۱۷.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۳۸.۳ و ۲۵.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است.