رئیس اداره میراث‌فرهنگی کلیبر در بازدید کارشناسان وزارت، از ظرفیت‌های روستای علی‌آباد، این روستا را به‌عنوان یکی از روستاهای شاخص گردشگری برای طی روند ثبت ملی معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کارشناسان و ارزیابان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌های گردشگری روستای علی‌آباد در کلیبر به‌عنوان گزینه‌ای برای ثبت ملی دیدن کردند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی گفت: معرفی روستای علی‌آباد به‌عنوان روستای هدف گردشگری با هدف تقویت توسعه پایدار، افزایش مشارکت جامعه محلی و بهره‌مندی از مزیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه انجام شده است.

علیرضا بایرام‌زاده اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی علی‌آباد، مناظر بکر و دست‌نخورده و ظرفیت‌های زیست‌محیطی شرایطی را فراهم کرده که می‌تواند در قالب گردشگری روستایی، جذب گردشگران را به‌ منطقه تسریع کند.

وی ادامه داد: در این روستا علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، عناصر هویتی همچون معماری بومی، آیین‌ها و رسوم محلی و صنایع‌دستی، نقش مهمی در معرفی آن دارند و ثبت ملی می‌تواند بستری برای صیانت و احیای این میراث ناملموس ایجاد کند.

بایرام‌زاده تأکید کرد: یکی از اهداف کلیدی در معرفی روستای علی‌آباد، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان روستا و مهاجرت معکوس است. این اقدام علاوه بر ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی منطقه، موجب افزایش حس تعلق و هویت‌مندی جامعه محلی خواهد شد.