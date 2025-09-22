

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با بیان اینکه هر ساله قبل از آغاز سال تحصیلی جشن عاطفه‌ها برگزار می‌شود گفت: هدف این جشن تامین وسایل مورد نیاز تحصیل دانش آموزان نیازمند است.

علی اصغر قلی پور با بیان اینکه ۲۷ هزار دانش آموز در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند، افزود: با همکاری و همراهی ۵۵ مرکز نیکوکاری در استان ۲۷هزار بسته نوشت افزار تهیه کرده و از امروز بین این دانش آموزان توزیع شد.

قلی پور افزود ارزش این بسته‌های نوشت افزار را ۱۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: از اول شهریور تاکنون ۴۰ هزار بسته آموزشی توسط مراکز نیکوکاری و موسسه‌های خیریه و گرو‌های جهادی تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.