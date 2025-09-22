به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: در بازرسی کارشناسان دامپزشکی از یک انبار، محموله ماهی بدون مجوز بهداشتی، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، امحا شد.

دکتر برات‌ الله زیدآبادی با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، افزود: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی شده‌ اند.

وی از شهروندان خواست: فرآورده‌ های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.