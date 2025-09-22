مدیر کل هواشناسی فارس از صدور هشدار کشاورزی سطح زرد برای استان خبر داد و نسبت به کاهش محسوس دما در مناطق شمالی و مرکزی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حسینی افزود: از اواخر وقت فردا در مناطق شمالی و مرکزی استان، به ویژه دشت نمدان اقلید و خسرو شیرین آباده کاهش دما آغاز می شود و تا اواخر وقت جمعه، چهارم مهر ادامه خواهد داشت

وزش باد هم از پیش از ظهر فردا در مناطق شمالی، غربی و جنوب غرب آغاز می شود و تا اواخر وقت فردا ادامه دارد.

وی از کشاورزان و باغداران خواست محصولات کشاوری یا باغی خود را زودتر برداشت و از هرس درختان و مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد خودداری کنند.