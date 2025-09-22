پخش زنده
آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان ، بامداد دوشنبه به وقت نیویورک وارد مقر سازمان ملل شد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی ، برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر در جلسات مربوط به مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل شرکت و مواضع و دیدگاههای کشورمان را تبیین میکند. آقاي عراقچی در نیویورک ، دیدارها و نشستهای جداگانهای نیز با همتایان خود از سایر کشورها و همچنین اصحاب رسانه خواهد داشت.