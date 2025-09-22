امسال، هزار و ۲۶ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس با رویکرد ایجاد امید در جامعه و نشاط آفرینی و ایمان افزایی در استان برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حماسه جاودانه ۸ سال دفاع مقدس حدیث تکرارناشدنی مقاومت و مظلومیت مردمانی است که استوار و سربلند در راه دفاع از مکتب، انقلاب و کیان اسلامی، ترانه ایثار و حماسه عاشقانه سرودند.

بی تردید خط به خط تاریخ این سرزمین گواه جانفشانی‌های خالصانه دلاورمردان شهید و شاهدی است که با خون خود، سطر به سطر تاریخ این مرز و بوم اسلامی را نگاشته است.

به همین مناسبت در برنامه خبری صبحدم همراه شدیم با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کردستان.