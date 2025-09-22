در کارگروه تنظیم بازار آذربایجان‌غربی وضعیت تأمین و توزیع اقلام اساسی، کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار و برنامه‌ریزی بررسی شضد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه کارگروه تنظیم بازار استان صبح امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی، چون بررسی وضعیت تأمین و توزیع اقلام اساسی، کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار و برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز‌های ماه‌های پیش‌رو مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی مرتبط گزارشی از موجودی کالاها، روند واردات و توزیع و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها ارائه کردند.