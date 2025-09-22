به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری ده‌ها ویژه برنامه در چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس خبر داد. محمد کرم‌الهی با اشاره به تولید مستند تلویزیونی آبروی کوچه‌ها گفت: این مستند با هدف معرفی شهدای محلات و همکاری رسانه ملی روی آنتن می‌رود. مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، اکران فیلم‌های سینمایی را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد و افزود: تاکنون ۱۲۸ اکران عمومی و اختصاصی برای نقاط مختلف کشور نهایی شده است. وی همچنین از اجرای ۴۶ نمایش صحنه‌ای و خیابانی و همچنین برپایی ۳۷ نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس خبر داد. به گفته محمد کرم الهی، در هفته دفاع مقدس از تعدادی مجله کودک و نوجوان و همچنین مجله‌های تخصصی شاهد یاران رونمایی می‌شود.