مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: فصل تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی کشور با حجم سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان به منظور انجام ۱۱۱ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل عسگری در جریان بازدید از شرکت قطعات توربین شهریار طی سخنانی آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و افزود: از این رو همه ساله پس از عبور از فصل گرم سال و طی اواخر شهریورماه فصل تعمیراتی نیروگاه‌های حرارتی آغاز شده و باید تا خردادماه سال بعد به پایان برسد؛ چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۹۴ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم تامین برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، از این رو آمادگی کامل این واحدها برای تولید برق پایدار و پاسخگویی به نیاز مصرف فصول گرم سال از اهمیت بسیار مضاعفی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ادامه داد: بسته به نوع، عملکرد، قدمت، تکنولوژی و ساعاتی که نیروگاه در مدار بوده است برای این واحدها برنامه تعمیراتی پیش‌بینی می‌شود که این اقدامات در قالب پنج سرفصل اصلی تعمیرات اساسی و دوره ای واحدهای بخار و گازی،بازدید مسیر داغ، بازدید اتاق احتراق و تعمیرات دوره‌ای واحدهای بخاری در دستور کار قرار می‌گیرد.

عسگری تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در تلاشیم تا خردادماه سال آینده با تأمین بموقع منابع لازم و انجام ۱۱۱ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی بتوانیم رکورد جدیدی در زمینه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی به ثبت برسانیم و برق مطمئن و پایداری را برای مشترکان سراسر کشور فراهم کنیم.

وی افزود: انجام به موقع و با کیفیت برنامه تعمیرات و آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی موجب شده است تا در پیک تابستان امسال ضریب آمادگی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۹۸ درصد عبور کند. دست‌یابی به این رقم در حالی بوده که متوسط آمادگی تولید نیروگاه‌های حرارتی در جهان حدود ۹۵ درصد است.