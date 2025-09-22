همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، گلزار شهدای شهرهای داران و دامنه و ۲۸ روستای شهرستان باحضور اقشار مختلف مردم، بسیجیان و مسئولان شهرستانی عطر افشانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن گفت: در طول هفته دفاع مقدس در سطح شهر و روستاهای این شهرستان ۶۰ عنوان در قالب ۳۰۰ برنامه برگزار می شود.

سرهنگ محسن پاشایی بااشاره به شعار هفته دفاع مقدس با عنوان ما فاتحان قله‌ایم افزود: افتتاح و بهره برداری از سالن ورزشی روستای دره بید، توزیع بسته های لوازم و التحریر و معیشتی در بین نیازمندان، برگزاری مسابقات ورزشی و یادواره های شهدا در پایگاه های مقاومت بسیج شهر و روستاها از برنامه های شاخص این هفته محسوب می‌شوند.