شهردار مهاباد گفت: لایروبی رودخانهها میتواند به هنگام بارش باران خطر جاری شدن سیلاب را کاهش داده و از ورود آب به سطح خیابان، مغازه و پیادهروها جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بابک رستمپور افزود: در فاز نخست، ابتدا رسوبها و لجن داخل رودخانه با استفاده از دستگاه بیل مکانیکی جمعآوری و با استفاده از هشت دستگاه کمپرسی، به بیرون از محدوده رودخانه حمل میشود.
او اضافه کرد: طبق برنامهریزی انجام شده لایروبی و برداشت رسوبات از رودخانه مهاباد تا قبل شروع رهاسازی آب از سد مهاباد تداوم دارد.
شهردار مهاباد گفت: در این عملیات، کف رودخانه به عرض ۶۰ متر و به عمق ۱.۵ متر در محدوده پل پیروزی تا پل شهید فهمیده این شهر پاکسازی و علاوه بر آن ایمنی سازی حاشیههای رودخانه هم انجام میشود.
رستمپور یادآور شد: لایروبی رودخانهها یکی از مهمترین اقدامی است که به هنگام بارش باران میتواند خطر جاری شدن سیلاب را کاهش داده و از ورود آب به سطح خیابان، مغازه و پیادهروها جلوگیری کند.
شهردار مهاباد درباره گلایه برخی شهروندان از بوی بد رودخانه مهاباد نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود سه ماه است که آب از سد مهاباد رهاسازی نشده و آبی در رودخانه جریان ندارد، به همین خاطر آب و رسوبات انباشت شده، باعث ایجاد چنین بویی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با لایروبی رودخانه و رهاسازی آب سد و جریان پیدا کردن آب، این مشکل برطرف شود.
۲ رودخانه از شهر مهاباد عبور میکند که یکی از آنها به نام رودخانه مهاباد از غرب این شهر (پس از تاج سد) شروع و پس از طی مسیری پنج کیلومتری به سد یوسفکند میرسد. رودخانه دیگر با نام یرغو نیز پس از عبور از بخشی از شهر مهاباد، پایینتر از بوستان خانواده وارد رودخانه اصلی مهاباد شده و سپس همراه آب این رودخانه به سمت دریاچه ارومیه روانه میشود.