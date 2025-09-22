پخش زنده
امروز: -
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: تاریخ صدور اجازه حرکت دریایی برای سفر اول و سفر تشویقی سال اول اجرای قانون سازماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد عباسی افزود: در سال اول اجرای قانون، سفر اول و سفر تشویقی اول صرفاً تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ امکان ترخیص خواهند داشت.
وی تصریح کرد: بر این اساس، به مدت سفر و زمان مورد نیاز جهت تخلیه و ترخیص کالا، خروج شناورهای مشمول و صدور اجازه حرکت برای سفرهای مذکور، حداکثر تا اول مهرماه ۱۴۰۴ باید صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید: تمدید مجوز سفر دوم لنجهای باری تا پایان خرداد
محمد عباسی، تأمین معاش خانوارها و ایجاد اشتغال پایدار برای ساحلنشینان استان هرمزگان از ظرفیتهای مهم سفر شناور لنج سنتی تجاری و واردات کالای همراه ملوان بر اساس تصویب آییننامه ساماندهی تجارت مرزی دانست.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت هرمزگان بیان داشت: صدور اجازه حرکت دریایی سفر دوم برای شناورهای مشمول، از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۴ بلامانع خواهد بود.