به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابراعلام روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان متن پیام به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی):

"هر ملتی که متّکی به شهادت شد - یعنی شهادت را بلد بود و هنر شهادت را یاد گرفت - برای ‌همیشه سربلند است و هیچ قدرتی بر این ملت پیروز نخواهد شد"

سلام و درود خداوند بر شهدا، امام شهدا و ادای احترام به خانواده‌ معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان که در دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند و همه هستی خود را کف دست گرفته و از اسلام، انقلاب اسلامی و ایران در برابر دشمن بعثیِ مزدور قدرت‌های استکباری، دفاع کردند و ضمن حفظ تمامیت ارضی ایران، راه پر عزت و افتخار جهاد و مقاومت را به ما نشان دادند.

دفاع مقدس هشت ساله و متعاقبا دفاع مقدس ۱۲ روزه به خوبی به ملت ما آموخت که نسخه پیروزی در پیروی از ولایت فقیه و تداوم تلاش برای رشد علمی، اخلاقی، معنوی، اقتصادی و نظامی و به‌دست آوردن اقتدار دفاعی است. ملت مقتدر و امیدوار همواره می‌تواند در برابر دشمن بایستد و به پیروزی دست یابد.

بی شک امروز و در شرایطی که جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با همدلی و استقامت مردم و شجاعت فرماندهان و رزمندگان تحت فرماندهی معظم کل قوا با توفیقات چشمگیری برای این ملت همراه شد، شک نداریم که این روحیه‌ها و رشادت‌ها و شهادت‌ها چه در ایران اسلامی و چه در محور مقاومت به عنوان یکی از ثمرات درخشان دفاع مقدس در سپهر عالم، نورافشانی می‌کنند و ان شاءالله بساط نظام سلطه به ویژه رژیم جنایتکار و خبیث صهیونیستی و اربابانش بالاخص آمریکای جهانخوار را به نابودی نزدیک خواهند کرد.

استان سیستان و بلوچستان نیز با گذشت بیش از چهل‌ سال از دوران دفاع مقدس، هنوز از میان اقوام، مذاهب و همه اصناف شهید تقدیم می‌کند و این نشان دهنده دلدادگی مردم به انقلاب اسلامی است چه از شهدای معروف و شناخته شده از جمله شهید حسینی طباطبایی، میرحسینی‌ها، شهید فارسی، شهید عالی، شهید مولوی حسین‌بر، شهید مولوی عبدالواحد ریگی، شهید شوشتری، شهیدمزاری، شهید سبیل اخلاقی، شهید سیدعلی هاشمی و چه شهدایی که شاید در جامعه معروف نیستند اما عزیز و مهم هستند و همه ما وامدار این شهدا هستیم و این شناسنامه درخشان استان ماست و مایه مباهات است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، این استان را منطقه "شهید دادن و حرکت در راه خدا" می‌نامد.

اینجانبان فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را که یادآور رشادت‌های جوانان به خون غلتیده ایران زمین در دفاع از وطن خویش است را به ملت عزیز ایران اسلامی به خصوص مردم شریف، نجیب و مرزدار سیستان و بلوچستان بالاخص خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان عزیز تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال پیروزی نهایی امت اسلامی و آزادگان عالم را بر نظام سلطه و استکبار، در سایه وحدت و همدلی مسئلت داریم.

مصطفی محامی

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان

منصور بیجار

استاندار سیستان و بلوچستان