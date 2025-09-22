با به صدا در آمدن زنگ شکوفه‌ها، بیش از ۳۷ کلاس‌اولی در مازندران وارد مدرسه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با به صدا درآمدن «زنگ شکوفه‌ها» در دبستان شهدای هولا (ناحیه ۱ شهرستان ساری)، آغاز سال تحصیلی کلاس‌اولی‌ها در مازندران همزمان با سراسر کشور جشن گرفته شد.

امسال ۳۷ هزار و ۶۰۲ دانش آموز کلاس‌اولی در ۲۲۳۲ مدرسه در استان مازندران، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم که با حضور مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد از آمادگی کامل مدارس برای پذیرش دانش‌آموزان خبر داد و گفت: امروز یک خاطره ماندگار در ذهن دانش‌آموزان ثبت می‌شود. معلم و کلاس اول هیچ‌گاه فراموش نمی‌شوند.

فریدون کلبادی‌نژاد با تأکید بر اهمیت مهارت‌های اجتماعی در کنار سواد خواندن و نوشتن افزود: هدف ما تربیت انسان‌هایی شاداب است که زندگی باکیفیتی داشته باشند. همکاران ما عاشقانه برای استقبال از دانش‌آموزان تلاش کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی جدید که از فردا سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود بیش از ۵۲۸ هزار دانش آموز در ۴ هزار و ۵۰ مدرسه حاضر می‌شوند.

کلبادی‌نژاد همچنین از رسانه ملی و خبرنگاران استانی بابت پوشش گسترده برنامه‌های آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد.

عبدی و گزارشی از زنگ شکوفه‌ها در مازندران: