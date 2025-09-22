امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

آیین جشن شکوفه‌های رضوی در حرم امام رضا(ع)

جشن شکوفه‌های رضوی صبح امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با حضور دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد و سال تحصیلی جدید برای این نوآموزان در فضایی آمیخته با معنویت آغاز گردید.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ۱۳:۱۳
خبرهای مرتبط

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۳ در شیراز

جشن شکوفه ها ۱۴۰۳ با حضور وزیر آموزش و پرورش

برچسب ها: جشن شکوفه ها ، مشهد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 