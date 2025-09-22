به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با توجه به تداوم هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی گیلان تا صبح فردا سه شنبه، بارش رگباری باران همراه با وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در این مدت ادامه دارد و از عصر سه شنبه به تدریج از شدت بارش باران و میزان ابر‌ها کاسته می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش باران از صبح دیروز تا صبح امروز دوشنبه از شهر آستارا به میزان ۲۲۹ میلیمتر گزارش شده است، افزود: بیشترین دما در گیلان در شبانه روز گذشته از لوشان ۲۸ درجه و کمترین دما از اسب وونی تالش ۴ درجه گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان از شرایط نامناسب دریای خزر برای فعالیت‌های دریانوردی تا ظهر فردا خبر داد و گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۵ درجه سیلیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.

محمد دادرس افزود: سامانه خنک و بارشی از پنجشنبه به تدریج از گیلان خارج شده و دمای هوا ۳ تا ۶ درجه در مناطق مختلف افزایش می‌یابد.