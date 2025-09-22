ساعت کاری جدید ادارات تا پایان ۱۴۰۴ و تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان سمنان اعلام و تا پایان سال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رضا عبدالله زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با اشاره به تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: ساعت کاری برای دستگاه‌های اجرایی از شنبه تا سه‌شنبه از ساعت هفت تا ۱۶ و چهارشنبه‌ها از هفت تا ۱۵:۳۰ تعیین شد و روزانه از ساعت ۱۴:۳۰ تا پایان ساعت کاری، امکان دورکاری برای کارکنان فراهم شده است.

وی افزود: تعطیلی پنجشنبه‌ها و تغییر ساعت کاری روزانه نهاد‌های دولتی به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان سمنان، با هدف تکریم خانواده و مدیریت انرژی با رای اعضای شورای برنامه‌ریزی استان سمنان تصویب شد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی به جز دستگاه‌های خدماتی از جمله نظامی، انتظامی و بهداشت و درمان، پنجشنبه‌ها تعطیل هستند و بانک‌های استان در روز پنج‌شنبه به صورت شعب کشیک فعال خواهند بود.

عبدالله زاده تاکید کرد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی با وجود تغییر ساعت‌کاری، سقف ۴۴ ساعت کاری در هفته را محقق می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد : بر اساس مصوبه هیات وزیران، اگر والدین هر دو کارمند باشند، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت شرایط و فراهم‌سازی استفاده از یک ساعت کاری شناور برای آغاز روز ویژه شاغلانی هستند که والدینِ فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان هستند و یا فرزند زیر ۶ سال دارند.