دفاع مقدس هشت ساله نتیجه محاسبه غلط دشمنان درباره قدرت و اراده ملت ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دفاع مقدس هشت ساله نتیجه اشتباه بزرگ دشمنان بود که قدرت و عزم ملت ایران را در مقابله با تجاوز دستکم گرفتند. آنها فکر میکردند با حمله نظامی میتوانند ایران را سریعاً تسلیم کنند، اما با ایستادگی قهرمانانه مردم و نیروهای مسلح، این جنگ طولانی شد و در نهایت دشمن ناچار به عقبنشینی شد.
این دفاع نه تنها نشاندهنده مقاومت ملت ایران بود، بلکه نمادی از وحدت، ایمان و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی محسوب میشود.
به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی گزارشی از چرایی وقوع جنگ تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.