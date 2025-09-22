شهردار منطقه یک گفت: دو پارکینگ شهید عسگری در محله چیذر و مکانیزه گلابدره، با هدف ساماندهی وضعیت ترافیکی منطقه یک، در محلات کم برخوردار احداث می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، هادی حق‌بین در جلسه شورای مدیران گفت: شبکه معابر منطقه یک به علت دسترسی محدود به شبکه‌های بزرگراهی دارای ترافیک است که با اقدامات اجرایی از جمله ساخت پارکینگ، اضافه شدن ۲۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی، ورود ۸ اتوبوس برقی تا ماه آینده و همچنین در صورت تعامل و همکاری دستگاه‌های دولتی احداث پارکینگ بیمارستان شهدا که از دغدغه‌های شهروندان است، سعی در بهبود این وضع داریم.

حق بین جابجایی مرکز تخلیه زباله را یکی دیگر از اقدامات مهم در سال جاری دانست و افزود: این مرکز ۶ همت درآمد برای شهرداری دارد ولی رضایتمندی مردم مهمتر است و با توافقات انجام شده این مکان جابجا و به فضایی زیست‌پذیر تبدیل خواهد شد.

شهردار منطقه یک با تاکید بر افتتاح طرح افزود: امسال طرحهای احداثی از جمله مجموعه‌های فرهنگی سرای محله به اتمام خواهد رسید و طرحهای ورزشی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

حق بین از همه مدیران در معاونت‌ها، نواحی، ادارات حقوقی، نظارتی خواست در شش ماهه دوم سال با تلاش و پشتکار مضاعف، تعامل و همکاری طرحهای اولویت‌دار، مستمر و من شهردارم را به نتیجه برسانند و در بحث درآمدی با تغییر نگاه و در فضایی شفاف با شناسایی منابع جدید پرتوان‌تر عمل کنند.