

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، در مراسمی بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۲۱ نوعروس و مزدوجین دارای فرزند سوم در راستای ترویج ازدواج آسان و جوانی جمعیت در حسینیه شهید دکامی ناحیه سپاه قصرشیرین امروز دوشنبه با حضور امام جمعه و به مسوولان مسوولان همت سپاه تجلیل شدند.

امام جمعه قصرشیرین در این مراسم گفت: ترویج ازدواج آسان یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای تقویت بنیان خانواده و ترویج اخلاق در جامعه است.

حجت الاسلام حامد آرمند افزود : ساده‌سازی مراسم و کاهش تشریفات اضافی به جوانان انگیزه می‌دهد تا با امید و توان بیشتری زندگی مشترک را آغاز کنند و فشار‌های اقتصادی کمتر شود.

وی اظهار کرد: رعایت اخلاق در زندگی زناشویی، احترام متقابل، محبت و وفاداری، زیربنای پایداری خانواده‌هاست و آرامش و شادی زوجین و فرزندان را تضمین می‌کند. این اصول کلید موفقیت در مسیر فرزندآوری و تربیت نسلی متعهد و سرزنده می‌باشند.

وی ادامه داد: برای جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری، حمایت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ضروری است. با تسهیل شرایط ازدواج و ترویج ارزش‌های اخلاقی می‌توان آینده‌ای روشن و جامعه‌ای سالم و پرانرژی ساخت که نسل‌های بعدی با امید و سلامت رشد کنند.

فرمانده ناحیه سپاه قصرشیرین نیز گفت: با ازدواج یک تعهد عاطفی معنوی و اخلاقی بین زوج‌ها شکل می‌گیرد که حفظ این حقوق به خصوص بعد عاطفی، پایه و اساس استحکام زندگی مشترک است و جلو طلاق عاطفی که بزرگ‌ترین تهدید برای خانواده است را می‌گیرد؛ زیرا زندگی بدون محبت و دل‌دادگی، معنای واقعی زندگی زناشویی را از دست می‌دهد.

سرهنگ معارف الفتی افزود: برای داشتن زندگی موفق، مرد و زن باید در همه زمینه‌ها همکف باشند؛ نه فقط در امور مالی بلکه در ایمان، اخلاق و تلاش. زندگی مشترک به معنای همراهی و ساختن آینده است، نه انتظار داشتن همه چیز از ابتدا. احترام به حریم‌ها، محبت، و دوری از تحقیر، از عوامل اصلی حفظ عزت و استحکام خانواده است که نباید با دخالت‌های غیرضروری و رفتار‌های منفی آسیب ببیند.

درپایان با اهدای هدایی از نوعروسان و زوج‌های دارای فرزند سوم تجلیل شد.