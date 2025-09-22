پخش زنده
امروز: -
۲۱ نوعروس و برخی خانواده های دارای سه فرزنددر قصرشیرین در راستای ترویج ازدواج آسان و جوانی جمعیت در حسینیه شهید دکامی ناحیه سپاه قصرشیرین تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، در مراسمی بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۲۱ نوعروس و مزدوجین دارای فرزند سوم در راستای ترویج ازدواج آسان و جوانی جمعیت در حسینیه شهید دکامی ناحیه سپاه قصرشیرین امروز دوشنبه با حضور امام جمعه و به مسوولان مسوولان همت سپاه تجلیل شدند.
امام جمعه قصرشیرین در این مراسم گفت: ترویج ازدواج آسان یکی از مهمترین راهکارها برای تقویت بنیان خانواده و ترویج اخلاق در جامعه است.
حجت الاسلام حامد آرمند افزود : سادهسازی مراسم و کاهش تشریفات اضافی به جوانان انگیزه میدهد تا با امید و توان بیشتری زندگی مشترک را آغاز کنند و فشارهای اقتصادی کمتر شود.
وی اظهار کرد: رعایت اخلاق در زندگی زناشویی، احترام متقابل، محبت و وفاداری، زیربنای پایداری خانوادههاست و آرامش و شادی زوجین و فرزندان را تضمین میکند. این اصول کلید موفقیت در مسیر فرزندآوری و تربیت نسلی متعهد و سرزنده میباشند.
وی ادامه داد: برای جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری، حمایتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ضروری است. با تسهیل شرایط ازدواج و ترویج ارزشهای اخلاقی میتوان آیندهای روشن و جامعهای سالم و پرانرژی ساخت که نسلهای بعدی با امید و سلامت رشد کنند.
فرمانده ناحیه سپاه قصرشیرین نیز گفت: با ازدواج یک تعهد عاطفی معنوی و اخلاقی بین زوجها شکل میگیرد که حفظ این حقوق به خصوص بعد عاطفی، پایه و اساس استحکام زندگی مشترک است و جلو طلاق عاطفی که بزرگترین تهدید برای خانواده است را میگیرد؛ زیرا زندگی بدون محبت و دلدادگی، معنای واقعی زندگی زناشویی را از دست میدهد.
سرهنگ معارف الفتی افزود: برای داشتن زندگی موفق، مرد و زن باید در همه زمینهها همکف باشند؛ نه فقط در امور مالی بلکه در ایمان، اخلاق و تلاش. زندگی مشترک به معنای همراهی و ساختن آینده است، نه انتظار داشتن همه چیز از ابتدا. احترام به حریمها، محبت، و دوری از تحقیر، از عوامل اصلی حفظ عزت و استحکام خانواده است که نباید با دخالتهای غیرضروری و رفتارهای منفی آسیب ببیند.
درپایان با اهدای هدایی از نوعروسان و زوجهای دارای فرزند سوم تجلیل شد.