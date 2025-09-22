اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی اعلام کرد: عشایر کلیبر به کوچ فوری و انتقال دام‌ها به مناطق امن اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام اداره کل امور عشایر با بررسی‌های میدانی و تماس‌های صورت‌گرفته با خانوار‌های عشایری حاضر در منطقه، وضعیت عمومی دامداران و خانوار‌ها کاملاً مساعد است و جای نگرانی در خصوص سلامت آنها وجود ندارد.

با این حال با توجه به هشدار‌های هواشناسی و تداوم بارش‌ها در روز‌های آینده، خطر وارد شدن خسارت به دام‌های سبک بسیار جدی است؛ لذا به عشایر توصیه می‌شود در اسرع وقت به کوچ فوری و انتقال دام‌ها به مناطق امن اقدام کنند.