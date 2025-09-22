به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد حسین‌زاده اظهار کرد: خرید ۱۰۱ دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان اتوبوسرانی تبریز یکی از این اقدامات اخیر است. در کنار فعالیت و خدمات‌دهی ناوگان اتوبوسرانی در ۵۸ مسیر شهری و ۱۲ مسیر حومه، راه‌اندازی خط ۱۵۶ بارنج، خط ۱۵۲ گلپارک، خط خاوران-پایانه راه‌آهن شرق، توسعه مسیر خط ۱۸۸ از محدوده بیمارستان کودکان مردانی آذر به روستا‌های شادباد علیا و زرنق و سرویس‌دهی به شهرک شهید صیاد شیرازی از جمله اقدامات اصلاح شبکه و مسیر‌های اتوبوسرانی و ایجاد خطوط جدید است.

وی گفت: جذب ۲۰۰ راننده جدید از طریق تعاونی ۴۳۲ همسان‌سازی احکام کارکنان شرکت واحد همچون شهرداری تبریز، انتقال کارکرد کارکنان رسمی به سامانه PS و ارسال پیام‌های آموزشی به صورت هفتگی از طریق سامانه پیام کوتاه برای رانندگان از مهمترین اقدامات در اتوبوسرانی تبریز در حوزه نیروی انسانی در دو سال گذشته بوده است.