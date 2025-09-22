پخش زنده
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز از اقدامات زیرساختی در حوزه اتوبوسرانی برای پشتیبانی لجستیک این ناوگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد حسینزاده اظهار کرد: خرید ۱۰۱ دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان اتوبوسرانی تبریز یکی از این اقدامات اخیر است. در کنار فعالیت و خدماتدهی ناوگان اتوبوسرانی در ۵۸ مسیر شهری و ۱۲ مسیر حومه، راهاندازی خط ۱۵۶ بارنج، خط ۱۵۲ گلپارک، خط خاوران-پایانه راهآهن شرق، توسعه مسیر خط ۱۸۸ از محدوده بیمارستان کودکان مردانی آذر به روستاهای شادباد علیا و زرنق و سرویسدهی به شهرک شهید صیاد شیرازی از جمله اقدامات اصلاح شبکه و مسیرهای اتوبوسرانی و ایجاد خطوط جدید است.
وی گفت: جذب ۲۰۰ راننده جدید از طریق تعاونی ۴۳۲ همسانسازی احکام کارکنان شرکت واحد همچون شهرداری تبریز، انتقال کارکرد کارکنان رسمی به سامانه PS و ارسال پیامهای آموزشی به صورت هفتگی از طریق سامانه پیام کوتاه برای رانندگان از مهمترین اقدامات در اتوبوسرانی تبریز در حوزه نیروی انسانی در دو سال گذشته بوده است.