لشکر ۲۵ کربلا مازندران به دلیل شجاعت، ایثارگری و توانمندی نیروهایش به عنوان نماد ایثار و مقاومت شناخته می‌شود.

لشکر ۲۵ کربلا مازندران؛ نماد ایثار و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، لشکر ۲۵ کربلا مازندران با تقدیم بیش از ۱۲ هزار شهید، ۱۵ هزار جانباز و ۲۵۰۰ آزاده در دوران دفاع مقدس، یکی از مهمترین لشکر‌های عملیاتی کشور است.

این لشکر به دلیل شجاعت، ایثارگری و توانمندی نیروهایش به عنوان "خط شکن" و "فاتحان فاو" شناخته می‌شود.

نقش این لشکر در عملیات‌های مهم و تأثیرگذار جنگ ایران و عراق، به ویژه عملیات والفجر ۸، برجسته و بی‌نظیر است.

عملیات والفجر ۸ که در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ آغاز شد، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های نظامی ایران در دوران جنگ بود. این عملیات به منظور آزادسازی منطقه فاو در جنوب عراق و قطع دسترسی دشمن به خلیج فارس انجام شد.

لشکر ۲۵ کربلا مازندران در این عملیات نقش بسیار مهمی ایفا کرد و نیرو‌های آن با شجاعت و تخصص خود توانستند موانع سخت و دشمنی‌های دشمن را شکست دهند و به هدف‌های تعیین شده دست یابند.

اروند رود، که یکی از رودخانه‌های منحصر‌به‌فرد در جهان است، نقش حیاتی در این عملیات داشت. نیرو‌های لشکر ۲۵ کربلا با عبور از این رودخانه و انجام عملیات‌های چریکی و مخفیانه، توانستند دشمن را غافلگیر کنند و به پیروزی‌های بزرگی دست یابند. این عملیات به حدی مهم بود که امروزه در دانشگاه‌های ایران و جهان به عنوان یک نمونه برجسته از تاکتیک‌های نظامی و عملیات‌های موفق تدریس می‌شود.

لشکر ۲۵ کربلا مازندران به عنوان یکی از برجسته‌ترین و مؤثرترین یگان‌های نظامی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود و نقش حیاتی آن در عملیات‌های مهم مانند والفجر ۸ همواره در تاریخ جنگ ایران و عراق به یادگار خواهد ماند.

هر کجا که نام مازندران می‌درخشد در پس این نور نام لشکری به بلندای عشق و دلدادگی زیبنده آن است و تلالو این درخشندگی را به دوش می‌کشد، غالب ۸۵ هزار رزمنده غیور مازندرانی در این لشکر روز‌های خاطره انگیزی دارند.

عباس نوائیان بمناسبت هفته دفاع مقدس گزارشی از شجاعت این لشکر تهیه کرده است: