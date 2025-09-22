پخش زنده
عملیات اصلاح شبکه فاضلاب خیابان شهدای خواجو به نیمه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور آبفای منطقه ۱ شهر اصفهان اعتبار این طرح را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی عنوان کرد و گفت: اصلاح این خط به طول یکهزار متر و با استفاده از لولههای پلیاتیلن با قطر ۳۰۰ میلیمتر در عمق چهار متری زمین انجام میشود.
اللهیار افلاکی با اشاره به فرسودگی بخش قابل توجهی از شبکه فاضلاب شهر اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش پایداری شبکه، رفع مشکلات ریزشی و بهبود خدماترسانی به شهروندان در منطقه مرکزی شهر اصفهان از مردادماه امسال آغاز شد و پیشبینی میشود تا ابتدای آذرماه به پایان برسد.