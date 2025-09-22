سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه آزاد کیش از بازگشایی و آغاز فعالیت مدرسه سما در دو نوبت دخترانه و پسرانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسدالله علیزاده، گفت: مدرسه سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی پس از رفع مشکلات حقوقی و با توافق جدید سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه آزاد، فعالیت آموزشی خود را در دو نوبت پسرانه و دخترانه از فردا آغاز می‌کند.

او با اشاره به برنامه ریزی برای ارتقای سطح آموزش کیش، گفت: سازمان منطقه آزاد کیش امسال برنامه ویژه‌ای برای توسعه آموزشی مدارس تدوین و در هیئت مدیره سازمان به تصویب رسانده که پس از طرح در مجمع عمومی و تصویب وزیران، اعتبارات لازم در نظر گرفته خواهد شد.

علیزاده، گفت: مدرسه سما سال‌ها وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می‌کرد، اما چند سال قبل شکایت حقوقی علیه سازمان مطرح شد که نهایتاً با رأی دستگاه قضایی به نفع سازمان منطقه آزاد کیش، موضوع به نتیجه رسید و بازگشایی انجام شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: براساس توافق سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان، مدرسه سما فعالیت خود را با توان و کیفیت بیشتر ادامه خواهد داد.

علیزاده، خاطرنشان کرد: دانش آموزان مدرسه سما در دو نوبت پسرانه و دخترانه می توانند از فردا ادامه تحصیل خود را انجام دهند و خانواده‌ها هیچ نگرانی نداشته باشند.