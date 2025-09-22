برگزاری ویژه برنامه «فرزندان روحالله، حماسهسازان بی ادعا» در حرم رضوی
ویژه برنامه فرهنگی-مذهبی «فرزندان روحالله حماسهسازان بی ادعا» ویژه بانوان در هفته دفاع مقدس، در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، این ویژه برنامه به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، از امروز، نخستین روز هفته دفاع مقدس (۳۱ شهریور)، تا پنجشنبه، سوم مهرماه، صبحها از ساعت ۱۰:۳۰ و روز جمعه ساعت ۱۶:۳۰ در رواق نجمه خاتون (س) میزبان بانوان زائر و مجاور است.
در این مراسم دکلمه خوانان، شاعران آئینی و گروههای سرود دختران با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، حال و هوایی حماسی و معنوی به مراسم میبخشند.
اجرای برنامه سخنرانی با موضوع نقشآفرینی رزمندگان هشت سال هفته دفاع مقدس، قرائت ادعیه و زیارات به نیابت از شهدای سرافراز و قرائت فرازی از وصیت نامه آنها، از دیگر بخشهای این ویژه برنامه است.