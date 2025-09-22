امروز: -
مراسم «جشن شکوفه‌ها» ۱۴۰۴ در مدارس کشور

همزمان با سال تحصیلی جدید، «جشن شکوفه‌ها» ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در مدارس سراسر کشور از جمله استان‌های همدان، شیراز و البرز برگزار شد.
عکاس :ماجده شیردل - علی محمدی راد - مهدی الله‌یار بیگی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ۱۵:۱۴
برچسب ها: جشن شکوفه ها ، آغاز سال تحصیلی ، سال تحصیلی ، کلاس اولی ها
