همزمان با سال تحصیلی جدید، «جشن شکوفه‌ها» ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در مدارس سراسر کشور از جمله استان‌های همدان، شیراز و البرز برگزار شد.

عکاس : ماجده شیردل - علی محمدی راد - مهدی الله‌یار بیگی