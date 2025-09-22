پخش زنده
در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴، عملیات دیوارنگاری با عنوان طرح مهرنگار در شهرکرد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: این طرح باهدف زیباسازی محیطهای آموزشی و افزایش نشاط اجتماعی دانشآموزان آغاز شده است.
مصطفی جعفری افزود: این طرح هم اکنون در ۵۰۰ مترمربع از دیوار مدارس نقاط مختلف بدست هنرمندان بومی استان صورت میگیرد.
به گفته وی: اجرای طرح «مهرنگار» باهدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی بین دانشآموزان در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.