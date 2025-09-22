نمایندگان مجلس، خبرهای تازهای از حوزه انتخابیه خود در بسته بهارستان شمال داشتند.
بسته بهارستان شمال با خبرهای نمایندگان مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بسته خبری «بهارستان شمال» با محوریت انعکاس فعالیتهای نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی از صداوسیمای استان پخش میشود.
در بسته این هفته نمایندگان مجلس، خبرهای تازهای از استان و حوزه انتخابیه خود داشتند.
حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط نامساعد قطعی برق و نابسامانی انرژی، مربوط به ناترازی مدیران وزارت نیرو است که ناهماهنگ هستند وباید در این باره، فکری اساسی کرد.
فاطمی نماینده مردم بابل از تخصیص اعتبارات ملی برای بخشهای آب و فاضلاب این شهرستان خبر داد و گفت: مقداری از این بودجه تخصیص یافت و بقیه هم در حال تخصیص است.
فیاضی نماینده نور و محمودآباد هم گفت: دانشکده مهارت این شهرستان باید از نظر زیر ساختهای علمی و تجهیزات تقوبت شود تا جایگاه بهتری در کشور پیدا کند.
کشوری نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ: یکی از اولویتهای مهم بودجه سال آینده باید نگاه ویژه به قشرهای کم درآمد و کم برخوردار جامعه باشد.
قبادی و اجرای بسته خبری «بهارستان شمال» این هفته: