معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، از کاهش ۴۰ درصدی برداشت گندم، نسبت به سال گذشته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خانجانی افشار گفت: با وجود این کاهش، امسال حدود ۵۵۰ هزار تن محصول گندم تولید شد که بیشاز ۳۷۶ هزار تن گندم ماذاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد.
او با اشاره به اهمیت محصولات استراتژیک کشاورزی افزود:کالاهای اساسی نظیر گندم و سیب زمینی که در استان همدان تولید میشود برای تأمین امنیت غذایی کشور و رونق اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردارند.