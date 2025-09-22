طنین نغمههای فتح و پیروزی در حرم مطهر رضوی
به مناسبت هفته دفاع مقدس، جشنواره گروههای سرود با عنوان «نغمههای فتح» در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم که از ساعت ۲۰:۳۰ دیشب، ۳۰ شهریور در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، هشت گروه سرود منتخب با اجرای قطعات هنری برگرفته از مفاهیم ایثار، مقاومت و پیروزی، فضای حرم مطهر رضوی را آکنده از شور و شعور انقلابی کردند.
مسئول گروههای سرود و دکلمهخوانی حرم مطهر رضوی در حاشیه برگزاری این جشنواره هنری گفت: با هدف تقویت روحیه ملی و مذهبی نسل جوان و پیوند دادن آنها با تاریخ دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت از طریق هنرهای آیینی، جشنواره گروههای سرود نغمههای فتح برگزار شد.
حسین قاسمی با بیان اینکه هنر، بهترین و گویاترین زبان برای بیان انتقال مفاهیم به نسل آینده است، افزود: در این جشنواره نوجوانان حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس را با زبان هنر به مخاطبان معرفی میکنند.
وی تاکید کرد که برگزاری این رویداد تاثیر بسزایی در زنده نگه داشتن پاسداشت یاد و خاطره آن رشادتها دارد.
در این مراسم ابتدا گروه سرود آل طاها به اجرای برنامه پرداختند و سپس گروههای سرود و همخوانی نورالقائم (عج) و ندای غدیر با اجرای سرودی انقلابی، یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
اجرای سرود و همخوانی توسط گروههای سرود ولیعصر (عج)، ضریح آفتاب، ادواردو آنیلی، نغمههای رضوی و گروه سرود زهرائیون از اهواز، از دیگر برنامههای جشنواره سرود نغمههای فتح در حرم مطهر رضوی بود.