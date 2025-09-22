پخش زنده
رئیس سازمان حج و زیارت از ایجاد تسهیلات ویژه برای تشرف بدون نوبت فرزندان والدینی خبر داد که با سند عمره عازم این سفر معنوی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، رئیس سازمان حج و زیارت از ایجاد تسهیلات ویژه برای والدینی خبر داد که با سند عمره قصد تشرف به سرزمین وحی دارند.
علیرضا بیات گفت: در قالب این تسهیلات، والدینی که سند عمره در اختیار دارند و یا فیش عمره تهیه کنند، میتوانند فرزندانی را که بعد از سال ۱۳۹۰ به دنیا آمدهاند، بدون نیاز به تهیه فیش به این سفر نورانی ببرند.
در ادامه این جلسه، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم بر لزوم اطلاع رسانی به زائران اعزامی به عمره تاکید و افزود: با اقدامات و تدابیرصورت گرفته، عمره گزاران امسال با هزینه مناسبی به سرزمین وحی اعزام میشوند، بدیهی است قیمت این سفر هرساله به دلیل تغییر قیمت ارز افزایش مییابد.
در این نشست، مسئولان دفاترنمایندگی بعثه مقام معظم رهبری و ستاد عملیات عمره در مدینه در ارتباط برخط از وضعیت کاروانهای عمره گزار و تسهیلات فراهم شده برای زائران دربخشهای فرهنگی و اجرایی گزارش ارائه کردند.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی روحانی مسئول دفاتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به برنامههای متنوع فرهنگی برای عمره گزاران ایرانی تصریح کرد: ارائه خدمات بهتر نسبت به عمره گذشته موجب شده است تا کیفیت سفر در عمره ۱۴۰۴ ارتقاء یابد.
مهدی حضوری نیز همکاری و همدلی بین مسئولان و نیروهای دفاتر نمایندگی بعثه و ستاد عملیات عمره در مدینه را موجب هم افزایی هرچه بیشتر در ارائه خدمات عنوان کرد و گفت: حمل و نقل روان، اجاره هتلهای مناسبتر و تغذیه بهتر از سال قبل، موجب افزایش رضایتمندی زائران شده است.
در ادامه، مسئولان حوزه حج و زیارت نیز تلاشهای انجام شده را قابل تقدیر دانسته و تصریح کردند: اگر نواقصی در بخشهای فرهنگی و اجرایی وجود دارد باید با مدیریت در صحنه و ارائه راهکارهای مناسب تدبیر و رفع شود.
*ایجاد ظرفیتهای جدید برای استانهایی که متقاضی بیشتری دارند
در این نشست، همچنین آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج از ایجاد ظرفیتهای جدید برای استانهایی خبر داد که متقاضی بیشتری برای سفرهای عمره دارند.
آقای رضایی گفت: برای برخی دستگاههای همکار نیز سهمیه در نظر گرفته شده است که تنها میتوانند در فرصت اعلام شده از آن استفاده کنند و ظرفیت در ماههایی که متقاضی بیشتری دارد در اختیار دارندگان اسناد عمره با درنظر گرفتن اولویت اعزام قرار خواهد گرفت.
سرپرست حجاج ایرانی هم با اشاره به هدف گذاری صورت گرفته برای اعزام به عمره، تصریح کرد: از ابزارها و امکانات مختلف از جمله اطلاع رسانی از طریق رسانهها و تریبونهای نماز جمعه و ائمه جماعت مساجد و ... برای ترغیب اعزام علاقهمندان به این سفر معنوی، استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین نواب از مسئولان حوزه حج و زیارت خواست: درباره امکان انتقال فیش عمره بین استانها نیز اطلاع رسانی لازم انجام شود و شرایط آن را اعلام کنند.
در پایان این نشست، معاون عتبات سازمان حج گزارشی از روند اعزامهای زمینی و هوایی به عتبات عالیات در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و۱۴۰۴ ارائه داد.
مرتضی آقایی با اشاره به عوامل موثر در کاهش و افزایش تعداد کاروانهای اعزامی، به اسامی ده شرکت برتر مجری در این سالها اشاره کرد.
وی لزوم احیای نقش دفاتر زیارتی در جذب و اعزام زائران، متناسب سازی حق الزحمه کارگزاران با مبلغ هزینه سفر، ایجاد امکان مشارکت عوامل اجرایی عتبات در جذب زائر، متعهد کردن شرکتهای مجری برای ایجاد ظرفیت در ایام خاص، ارتقای امنیت روانی زائران، کنترل و مدیریت بازار پرواز و ارائه بستههای تشویقی را از جمله عوامل موثر برای بهبود و توسعه ظرفیت اعزامها ذکر کرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به اینکه علل کاهش اعزامها در برخی ماهها باید بررسی و تحلیل شود، بر لزوم پشتیبانی مناسب و تسهیل امور برای شرکتهای فعال در این بخش و تشویق به ورود و فعال شدن استانهایی که در چرخه اعزام نقشی ندارند، تاکید کرد و خواستار استفاده از کارگزاران چند پیشه با هدف کاهش هزینهها شد.