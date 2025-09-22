پخش زنده
۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در نیمه نخست امسال برای اهدای خون به مراکز خونگیری خراسان جنوبی مراجعه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
کامبیز مهدیزاده افزود: از مجموع اهداکنندگان، ۱۳ هزار و ۱۱۴ نفر مرد و یک هزار و ۳۸۶ نفر زن بودند.
وی گفت: در این مدت ۷ هزار و ۳۶۷ نفر از اهداکنندگان مستمر، ۳ هزار و ۱۵۰ نفر نخستین بار و ۳ هزار و ۹۸۳ نفر نیز اهداکنندگان باسابقه بودند که سالانه حداقل یک نوبت برای اهدای خون مراجعه میکنند.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی افزود: نیاز به خون و فرآوردههای آن همیشگی است و به دلیل محدودیت زمان نگهداری، از مردم استان انتظار داریم همچون گذشته در همه ایام سال یاریگر انتقال خون باشند تا ۱۰۰ درصد نیاز مراکز درمانی استان تأمین شود.