به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه،تیم سپک تاکرا استان کرمانشاه با ارائه نمایشی تحسین‌برانگیز در رقابت‌های کشوری موفق شد عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند.

این مسابقات با حضور بهترین تیم‌های کشور برگزار شد و تیم کرمانشاه در دیدار فینال با نتیجه ۲ بر ۱ تیم گیلان را شکست داد.

با توجه به جایگاه ویژه کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش سپک تاکرا در کشور، این موفقیت می‌تواند سهم ورزشکاران استان در ترکیب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.

اعضای تیم قهرمان کرمانشاه به شرح زیر هستند:

مربی و سرپرست: رضا رستمی

ورزشکاران: مهرداد جعفری، محمد صفایی مجد، پدرام خداداده، سینا رضایی، رسول تندر، مهدی قبادی، محمدرضا رحمتی، امیررضا بادکو و امیرمحمد حاجی علیانی

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه