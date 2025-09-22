پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش وپرورش از اعلام نتایج آزمون استخدامی ماده ۲۸ آموزش و پرورش در امروز خبر داد و گفت: حدود ۶۰ هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش اضافه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای کاظمی امروز و در حاشیه جشن شکوفهها و آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بیش از ۸۵ هزار مجوز جذب نیرو آموزشی در طی یک سال گذشته صادر شده است که از این نظر، هیچ کمبود معلمی در سال تحصیلی جدید وجود ندارد.
کاظمی با بیان اینکه هیچ کمبودی نه در فضای آموزشی، نه در مدرسه، نه در معلم و نه در تجهیزات داریم، ادامه داد: نتایج آزمون استخدامی ماده ۲۸ آموزش و پرورش امروز دوشنبه ۳۱ شهریور اعلام میشود.
ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بهعنوان یک راهکار مؤثر در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، این امکان را فراهم میآورد که در صورت تکمیل نشدن سهمیه نیروی انسانی آموزش و پرورش از طریق دانشجویان این دانشگاه، علاقمندان سایر دانشگاهها به حرفه معلمی با شرکت در آزمون استخدامی و دورههای یکساله دانشگاه فرهنگیان، به عنوان معلم در آموزش و پرورش استخدام شوند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی وارد فضای مدارس شدند، گفت: دانش آموز اول ابتدایی شور و شوق بیشتری دارد.
کاظمی درباره برگزاری جشن ملی ایرانیان افزود: هرنقشی که به وزارت آموزش و پرورش سپرده شود، در هر زمینهای که باشد، به بهترین شکل آن را انجام خواهیم داد.
وی درباره تغییرات کتب درسی نیز گفت: کتب درسی دوره اول ابتدایی بازنگری، تدوین و چاپ شده و به طور آزمایشی در هشت مدرسه اجرا میشود و پس از دریافت بازخوردها، سال آینده مشکلات آن را برطرف میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پایه اول ابتدایی بسیار مهم است، تصریح کرد: سال آینده در مدارس بیشتر و احتمالا در یک فرایند سه ساله در کل کشور، دوره اول ابتدایی را تغییر میدهیم.