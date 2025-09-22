به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاطمه دانش یزدی گفت: این رویداد در بخش‌های اصلی خانواده، رسانه، نخبگان، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مدیران برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند تا ۵ مهرماه آثار خود را برای شرکت در این رویداد ارسال کنند.

وی اظهار داشت: در سطح استانی، سه بخش جانبی با عناوین «آلبوم دنیای شیرین فرزندم»، «ایده‌های برتر در حوزه جوانی جمعیت» و «دستگاه برتر در حوزه جوانی جمعیت از نگاه مردم» پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال @banovaneyazd در پیام رسان ایتا مراجعه و یا با تلفن دبیرخانه به شماره ۳۱۱۲۱۴۹ تماس بگیرند.